La Gazzetta dello Sport aggiorna oggi anche sulle condizioni di Yann Sommer, in fase di recupero dopo l'intervento al pollice della mano destra fratturato in allenamento. Il portiere sta provando ad accelerare i tempi del rientro: per lui è stato già realizzato un tutore ad hoc e l'obiettivo è tornare in campo con Atalanta.

Questa sera al Maradona toccherà ancora una volta a Josep Martinez difendere i pali della porta nerazzurra. Lo spagnolo, che finora all'Inter ha collezionato solo clean sheet a San Siro, oggi farà il suo esordio in trasferta. In panchina si rivedrà il terzo portiere Raffaele Di Gennaro, al rientro dopo l'intervento alla mano risalente allo scorso 3 dicembre.

