Yann Sommer, che oggi vola con il Bayern Monaco in Giappone, ha chiesto esplicitamente ai dirigenti del club campione di Germania di voler approdare all'Inter quanto prima. La risposta, secondo la Gazzetta dello Sport, è stata positiva: sarà accontentato, ma con i tempi giusti visto Thomas Tuchel ha chiesto un po’ di pazienza per verificare sul campo il recupero di Manuel Neuer dopo lunghi mesi di infortunio.

ll club nerazzurro, alla luce degli ottimi rapporti diplomatici coi bavaresi, non ha voluto forzare la mano anche perché punta a risparmiarne un paio di milioni di euro rispetto alla clausola rescissoria da 6 milioni di euro inserita nel contratto del portiere elvetico. "Di certo, Marotta e Ausilio, rimasti in Italia (il d.s. volerà in Giappone tra qualche giorno, l’a.d. oggi sarà a Roma per il Consiglio Federale), hanno raccolto con piacere le ultime tedesche: il Bayern pare essersi deciso a fare passi concreti e ha due obiettivi nel mirino, Oliver Baumann dell’Hoffenheim e Yassine Bounou, marocchino del Siviglia", la chiosa del pezzo della rosea.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!