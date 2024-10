Parte da Roma il trittico "terribile" per l'Inter che poi affronterà Young Boys in Champions e Juve in campionato. Inzaghi - come conferma la Gazzetta dello Sport - insisterà sul turnover, ma non potrà contare su Zielinski. Almeno non per il match di domenica all'Olimpico.

Secondo la rosea, comunque, il problema del polacco è stato ridimensionato dai controlli ai quali si è sottoposto ieri: semplice elongazione ai flessori della coscia destra, nulla di grave insomma. Lo stop sarà di lieve entità: Zielinski salterà la Roma, ma dovrebbe tornare disponibile tra la trasferta di mercoledì a Berna con lo Young Boys in Champions e la supersfida con la Juve, in programma il 27 ottobre a San Siro.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!