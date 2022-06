Il popolo nerazzurro è insorto non appena appresa la notizia della possibile cessione del colosso slovacco e lo stesso Skriniar aveva fatto sapere all'Inter di essere tutt'altro che contento di lasciare Milano, ma poi evidentemente si è piegato anche lui alla situazione "Per sciogliere gli ultimi dubbi è stata illuminante proprio una telefonata con Achraf Hakimi, laterale marocchino che ha corso come un treno nell’ultimo anno nerazzurro di Conte ma che non è riuscito a ripetersi a Parigi sotto Pochettino. Non bastava la determinazione del nuovo d.s. Campos e la proposta di un contratto da 7,7 milioni netti a salire, più del doppio di quanto guadagna ora, il centrale slovacco voleva ascoltare pure precise considerazioni tattiche. Hakimi stesso gli ha ribadito che il club vuole costruire un 11 più equilibrato anche grazie al potenziamento della difesa: non a caso, è stata prevista questa maxi-spesa per Milan", svela la rosea. L'offerta attuale è quella che ha toccato i 60 milioni, ma non sono ancora sufficienti: l'Inter continua a chiederne 80. Ma con queste premesse un accordo si troverà.

