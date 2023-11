Tutto come da programma. Ieri anche Lautaro e Carlos Augusto si sono allenati in gruppo dopo le fatiche con le nazionali, mentre oggi al resto dei compagni si unirà anche Sanchez.

La sorpresa positiva riguarda Cuadrado: come conferma oggi la Gazzetta dello Sport, il colombiano spera in una convocazione per Torino dopo aver sostenuto la seduta di ieri parzialmente in gruppo. Per quanto riguarda la formazione, idee già chiarissime per Inzaghi: certamente out Bastoni e Pavard, quindi difesa fatta davanti a Sommer e solita mediana con Barella e Mkhitaryan di fianco a Calhanoglu. In attacco, manco a dirlo, spazio alla Thu-La.