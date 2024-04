L'Inter ha voglia di festeggiare. E festeggiare ancora. Una festa lunga un mese e mezzo: questo il programma in serbo per la vittoria dello scudetto, quello della seconda stella. Storico.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, proprio oggi è in agenda il vertice tra l'Inter e il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, alla presenza del Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia. Pronte due novità gustose per i tifosi nerazzurri: un superconcerto a San Siro il 19 maggio e il lancio di un nuovo inno.

In caso di scudetto già lunedì prossimo nel derby, la squadra festeggerebbe pubblicamente il giorno dopo: previsto un bus scoperto, con partenza da San Siro e arrivo al Duomo, il cui percorso nel dettaglio deve essere ancora definito. Dopo l'arrivo in piazza, la squadra saluterà i suoi tifosi dalla Terrazza 21: previsto anche un Dj set.

Qualora invece la conquista dello scudetto dovesse slittare alla gara (sempre al Meazza) con il Torino del fine settimana successiva, la parata in bus avverrebbe la sera stessa del match, per il quale l'Inter è pronta a chiedere che venga giocato non in orario notturno.

Poi il superconcerto, programmato però per il 19 maggio, data di Inter-Lazio, ultima casalinga della stagione. Palco fenomenale: presente Ligabue, molto probabili pure le esibizioni di Max Pezzali, Andrea Bocelli e Tananai. Pronto anche un nuovo inno come nel 2021. Poi tutti a cena: l'Inter si radunerà in un evento istituzionale al Castello Sforzesco. Presente tutto il mondo sportivo (e non) che conta.

Una festa infinita...

