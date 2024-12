Josep Martinez è l’unico nerazzurro a cui il tecnico non ha ancora concesso un minuto, oltre ovviamente al terzo portiere Di Gennaro (attualmente ai box). Domani - secondo la Gazzetta dello Sport - sarà proprio il giorno del debutto tra i pali dell'ex Genoa, arrivato a Milano in estate per 13 milioni più bonus.

Da convincere i tanti scettici che sono spuntati in questi mesi di naftalina. Secondo la rosea, si pensava a qualche presenza in più rispetto allo zero ufficiale: almeno in teoria, il 26enne spagnolo doveva essere qualcosa di più di un semplice portiere di riserva e avrebbe dovuto affiancarsi a Sommer così da poterne raccoglierne l’eredità il prossimo anno. Invece questa transizione appare oggi più complessa anche perché lo svizzero non dà segni di cedimento e resta una certezza anche per personalità ed efficacia.

Sommer - come ricorda la Gazzetta - ha un contratto con scadenza 2026, ma ha pur sempre 36 anni, quindi è naturale che l’Inter si preoccupi del dopo. "Da oggi si inizierà a capire se quei milioni siano stati ben spesi o, forse, sarebbe stato meglio dirottarli sulla difesa", punge la rosea.