Due go in Champions e zero in Serie A: la seconda vita di Alexis Sanchez all'Inter non sta andando come il cileno si aspettava. Poche chance di mettersi in mostra e, quando è capitato, non sempre ha risposto presente.

Dura togliere minuti a Lautaro e Thuram che stanno deliziando in ogni singolo match, ma il cileno, nonostante i 35 anni, si sente ancora un calciatore importante e ribolle in panchina. Addio a gennaio? Secondo la Gazzetta dello Sport, Sanchez non ha nessuna voglia di lasciare l'Inter a metà stagione, nonostante le offerte arabe. E, senza il suo addio, l'Inter non investirà nel reparto offensivo.

