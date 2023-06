Simone Inzaghi ha concesso un giorno libero alla squadra, da domani la squadra nerazzurra inizierà a preparare la finalissima di Champions League contro il Manchester City in programma il 10 giugno a Istanbul. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, tutti i giocatori saranno convocati, anche Correa qualora non ce la facesse a recuperare totalmente dall'infortunio.

Non c'è preoccupazione attorno alle condizioni di Federico Dimarco, lasciato a riposo contro il Torino in via precauzionale dopo un leggerissimo affaticamento, ma Inzaghi per sicurezza ha risparmiato per l'ultimo quarto d'ora Gosens: per togliersi ogni preoccupazione sulla stato di salute dell'esterno milanese saranno comunque fondamentali i primi giorni della settimana.

Il grande ballottaggio della settimana sarà quello tra Dzeko e Lukaku per chi affiancherà Lautaro dal 1'. La sfida è apertissima, perché il bosniaco ha portato l'Inter in finale da titolare, ma Big Rom non è mai stato così bene in stagione, senza dimenticare la freddezza del belga dagli undici metri. I due sono giocatori diversi, Inzaghi dovrà decidere come utilizzarli anche a partita in corso. Capitolo Mkhitaryan. Il centrocampista armeno non gioca da 19 giorni e pare essere destinato alla panchina dal 1'. A oggi pare favorito Brozovic in cabina di regia con Calhanoglu e Barella ai suoi lati.

