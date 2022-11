"Il presidente Steven Zhang collegato da Boston, gli altri membri tutti a Milano. Ieri il Cda dell’Inter si è riunito, ha approvato la trimestrale e affrontato un tema scottante come il nuovo San Siro alla luce della fine del dibattito pubblico. In più, panoramica ad ampio spettro su tutti gli accordi commerciali sul tavolo e sulla crescita dei ricavi da sponsor ". Lo riferisce la Gazzetta dello Sport , che conferma l'aumento dei ricavi del 31,8%, merito soprattutto di diritti tv e delle nuove sponsorizzazioni come Konami.

In forte calo i ricavi asiatici (solo 0,9 milioni dopo la chiusura dell’accordo con Suning per maglia di allenamento e naming rights), invece cresciuti i ricavi da sponsor di maglia. L'intera cifra legata a Digitalbits, invece, è stata accantonata alla voce “svalutazione crediti commerciali”, con impatto zero a livello di conto economico. "In Cda, comunque, si è fatto il punto proprio sul futuro con Digitalbits: la ricerca dello sponsor di maglia continua, guardando non solo ad aziende occidentali, ma di nuovo al mercato cinese", spiega la rosea.