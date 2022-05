Inzaghi studia l'undici da mandare in campo mercoledì sera all'Olimpico di Roma nella finale di Coppa Italia e il grande nodo da sciogliere riguarda Bastoni. Per il recupero del difensore filtra ottimismo, ma in caso di nuovo forfait si studiano le alternative: al momento D'Ambrosio (con spostamento di Skriniar a sinistra e De Vrij confermato in posizione centrale) sembra favorito su Dimarco, per il resto Inzaghi dovrebbe tornare a schierare l'Inter tipo.