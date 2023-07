"L’Inter aspetta e spera che nelle prossime 24-48 ore arrivi il via libera da parte del Bayern Monaco per avere Yann Sommer". Insiste sulle tempistiche ravvicinate la Gazzetta dello Sport, che però già ieri parlava di 24-48 ore per la chiusura. E 24 sono già passate senza che la trattativa si sia sbloccata...

"Oggi probabile nuovo tentativo, dopo che ieri tra Milano, Monaco e Tokyo c’è stato un fitto scambio di mail e telefonate. Segnale evidente che il pressing nerazzurro e la ferma volontà dell’estremo difensore svizzero di lasciare i campioni di Germania stanno facendo breccia nel muro eretto da Rummenigge e i suoi dirigenti", spiega la rosea. Oggi, ore 12.30 italiane, il Bayern affronterà in amichevole il City a Tokyo e c'è curiosità per vedere se Sommer sarà tra i pali. I bavaresi sarebbero vicini all'acquisto di Raya dal Brentford (40 milioni) e questo sbloccherebbe Sommer-Inter. Ma i bavaresi battono anche strade meno costose come Bono del Siviglia, Grabara del Copenhagen e Sanchez del Brighton.

L'Inter vuole accelerare. "L'idea è mettere sul tavolo 4-4,5 milioni, ovvero meno rispetto all'importo della clausola rescissoria, anche perché con Sommer c'è già l'accordo per un biennale con opzione sulla terza stagione. Farlo aggregare ai compagni in Giappone è un'ipotesi, ma i tempi li detta il Bayern e ci sono le visite mediche da fissare. Prima di pensare ai test, serve trovare l'intesa definitiva. E oggi si riparte con il lavoro diplomatico".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!