"Con i giocatori importanti non si aspetta fino all'ultimo per rinnovare". Le parole di Ivan Perisic dopo la pesante doppietta di Roma che ha deciso la finale di Coppa Italia tra Juventus ed Inter hanno fatto molto rumore. A fare chiarezza sulla situazione ci pensa La Gazzetta dello Sport, riferendo che a sedersi al tavolo con il club nerazzurro a fine campionato sarà Frane Jurcevic, amico del croato sin da quando erano bambini. "Lavora per la LJ Sports Group, agenzia fondata dall'ex numero 3 del tennis mondiale Ivan Ljubicic, che dall'ottobre 2020 cura anche gli interessi di Matteo Berrettini" spiega la rosea.

I discorsi per il rinnovo sono comunque rinviati a fine campionato. L'entourage di Ivan il Terribile chiede un biennale a 5 milioni di euro a stagione, mentre da Viale della Liberazione sono fermi a 4 ma potrebbero comunque fare un passo verso la controparte. "A meno che non si inserisca una big inglese, alla fine dovrebbe arrivare la fumata bianca che è nell'interesse di tutti", si legge. L'appuntamento decisivo è fissato in agenda per l'ultima settimana di maggio, quando anche il campionato sarà alle spalle.