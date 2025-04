Per un Thuram che rientra c'è un Pavard che esce. La stagione stregata dell'Inter in fatto di infortuni continua in modo inesorabile. Come spiega la Gazzetta dello Sport, gli esami di ieri hanno confermato la distorsione alla caviglia subita dal difensore in avvio di match con la Roma.

Pavard non sarà sull'aereo per Barcellona e la situazione verrà valutata di giorno in giorno, ma sembra esserci la speranza concreta di riavere l'ex Bayern Monaco per la partita di ritorno contro i catalani fra una settimana esatta, il 6 maggio al Meazza.

A prendere il posto del francese sarà Bisseck, tra i più positivi nel ko dell’altro giorno contro i giallorossi. Il tedesco completerà il trio difensivo davanti a Sommer, affiancando Acerbi e Bastoni: per Bisseck sarà la sesta presenza da titolare in questa Champions (l’ultima gara giocata dall’inizio risale al ritorno degli ottavi contro il Feyenoord, lo scorso 11 marzo). Inzaghi aggregherà alla squadra il baby Re Cecconi, ieri rimasto in campo 60 minuti nell’1-1 dei ragazzi di Zanchetta contro la Juventus.