Un nuovo derby di Milano sul mercato? Possibile, secondo La Gazzetta dello Sport. Le due milanesi si sarebbero concentrate sul diciassettenne Assan Ouedraogo, classe 2006, mezzala. Si tratta di un nazionale giovanile tedesco. Due anni fa iniziò a seguirlo Moncada quando aveva ancora 15 anni, l'Inter ha cominciato poco dopo. Il problema, ovviamente, è che per un talento così si sono già messi anche Lipsia e Bayern Monaco.

A breve si giocherà il Mondiale Under 17 e lui ci sarà. Intanto il diretto interessate ha fatto sapere di voler finire la stagione e la scuola in Germania. Vorrebbe restare momentaneamente allo Schalke 04. Se ne riparlerà a giugno, quando il ragazzo sarà anche maggiorenne e si potrà portare via con la clausola rescissoria, secondo la rosea pari a 12 milioni di euro.