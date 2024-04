"Scusi, quanto manca alla seconda stella?". La domanda se la pone la Gazzetta dello Sport all'indomani del successo nerazzurro sull'Empoli che ricaccia il Milan a 14 lunghezze di distanza.

Un gap enorme a 8 giornate dalla fine del campionato. E si staglia sullo sfondo la possibilità di conquistare il tricolore proprio nel derby del 22 aprile: ai nerazzurri serviranno due vittorie con Udinese e Cagliari per aprirsi il varco decisivo nella stracittadina.

Intanto, è storia il 2-0 all'Empoli: un successo ottenuto con pazienza e maturità contro un avversario che a San Siro sa rendersi indigesto, come nel gennaio dell’anno scorso, quando si impose per 1-0. Ma questa Inter è diversa e non concede nulla: 19esima gara senza subire gol. E la memoria torna all'Inter dei Record di Trapattoni, l'ultima capace di fare altrettanto a licello di clean-sheet.