L'Inter ha scelto Marcus Thuram e Marcus Thuram ha scelto l'Inter. No al PSG e no al Milan: il francese sarà nerazzurro martedì secondo la Gazzetta dello Sport. In quel giorno, è atteso a Milano per visite e firma sul quinquennale da circa 6 milioni l'anno preparato in sede. Un lavoro lungo quello dei nerazzurri, che avevano agganciato Thuram già due anni fa, prima dell'infortunio al ginocchio.

"Marcus non vede l’ora di visitare il centro sportivo, la sede del club. E intanto, al telefono, ha avuto modo di parlare con il suo nuovo allenatore: con Simone Inzaghi si sono scambiati le prime impressioni, il tecnico gli ha spiegato come intende impiegarlo - svela la rosea -. Ci sarà tempo per conoscersi: il 13 luglio inizia il ritiro ad Appiano, Marcus non vede l’ora di esserci. Nell’ottobre 2020, in un’intervista alla Gazzetta, disse: «Sogno di giocare a San Siro». E ancora: «Ho sempre avuto ammirazione per Lukaku, spero di diventare più forte di lui, mi alleno tutti i giorni per arrivare a essere uno dei migliori al mondo». L’ambizione non gli manca. E chissà, magari l’Inter gli regalerà anche la soddisfazione di giocare insieme a Romelu". Ora magari i due potranno giocare assieme...

