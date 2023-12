Nuova missione controsorpasso. La vittoria della Juventus nell'anticipo col Napoli obbliga l'Inter a vincere questa sera contro l'Udinese per riprendersi il primo posto in classifica. La settimana è intesa e vedrà lo scontro con i friulani seguito da Real Sociedad e Lazio, motivo per cui Simone Inzaghi non ha ragionato su rotazioni preventive o su giocatori da far riposare. La Gazzetta dello Sport non ha dubbi: niente turnover, questa sera va in campo l'Inter migliore.

L'ultimo recupero è quello di Bastoni che si prende subito una maglia dal 1', con Darmian largo sulla fascia e Bisseck a completare il terzetto difensivo con Acerbi. Per il resto, conferma per la ThuLa in attacco e per il solito tris di centrocampo. Inzaghi non fa calcoli.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!