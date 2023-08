Anche La Gazzetta dello Sport conferma le voci delle ultime ore: Davy Klaassen è balzato in cima alla lista dei giocatori che l'Inter valuta come rinforzo last minute per il centrocampo. Anche perché arrivare a Ndombelé e Maxime Lopez è molto complicato.

La certezza è comunque che il club nerazzurro non pagherà il cartellino dell'eventuale nuovo innesto. "L'aggiunta per la mediana dovrà essere un elemento che arriverà pagando solo l'ingaggio, dunque in prestito gratuito o in prestito con diritto di riscatto - scrive la rosea -. Condizioni non facili da far accettare, a poche ore dalla fine delle contrattazioni, in tutta Europa, all'interlocutore di turno. La società di viale della Liberazione però ci proverà fino all'ultimo ovvero fino alle 20 di domani. Altrimenti, con ogni probabilità, tratterrà Agoume, oggi convocato con la nazionale under 21 francese".

