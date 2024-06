Davide Frattesi non sta partecipando alla partitella della Nazionale italiana all''Hemberg-Stadion Nord di Iserlohn, a quattro giorni dall'esordio a Euro 2024 contro l'Albania. Stando a quanto riferiscono i colleghi di Gazzetta.it, il centrocampista dell'Inter ha iniziato l'allenamento facendo qualche corsa sul lungo e qualche scatto sul breve, poi si è avvicinato al ct Luciano Spalletti per parlargli per pochi secondi; quindi, quando i compagni si sono trasferiti nell'altra metà campo per gli esercizi con il pallone, l'ex Sassuolo si è staccato dal gruppo. "E' rientrato negli spogliatoi per un problema fisico?", si chiede la rosea. Nel caso sarebbe una pessima notizia per l'Italia, che già deve fare i conti con la condizioni non ottimali di Nicolò Barella e Nicolò Fagioli: il primo oggi ha svolto personalizzato sul campo, il secondo è rimasto in palestra per un affaticamento.

