Nella panoramica di mercato europeo fatta da La Gazzetta dello Sport si parla anche di Inter, anche se brevemente. In un caso il nome del club nerazzurro è legato a quello di Luka Modric. "Il trentasettenne non ha ancora ricevuto una proposta dal club di Perez e in passato era stato tentato da un trasferimento all'Inter - si legge -. I blancos pretenderebbero un addio alla nazionale croata o un impegno part-time. Modric può essere un grande affare per tutte le big europee".