La prima ottima notizia della settimana riguarda Mkhitaryan, che da oggi dovrebbe tornare in gruppo e che ieri, in solitaria, correva sul campo senza problemi. "Se tutto proseguirà per il meglio, a lui il ruolo di mezzala assaltatrice: quasi mai Inzaghi ha rinunciato a Micki, figurarsi in un match in cui serve saggezza ed esperienza. Nei piani del tecnico l’armeno serve per colpire il City negli attimi, si spera tanti, in cui la palla sarà nerazzurra", assicura la Gazzetta dello Sport.

L'altro dubbio riguarda l'attacco: Dzeko o Lukaku? "Inzaghi giura di non aver deciso chi sarà il cavaliere accanto a Lautaro, e di poter cambiare idea fino all’ultimo, ma la sensazione è che Dzeko stia ancora un passo avanti. Del resto, Edin ha mostrato di avere il piede piuttosto caldo anche nella partitella a due tocchi in cui sono stati coinvolti tutti quelli che non c’erano dall’inizio al Grande Torino: ha segnato quattro volte all’amico Handanovic e cercato la conclusione praticamente da ogni posizione", riferisce la rosea.

