Oltre al nome nuovo per la fascia sinistra (Jesus Vazquez del Valencia) e al possibile rinnovo di Edin Dzeko, La Gazzetta dello Sport in edicola oggi continua ad accostare all'Inter il nome di Marcus Thuram. Il classe '97 del Borussia Mönchengladbach è più di un'idea, sia per caratteristiche tecniche che per l'impronta low cost di un'operazione che sarebbe a costo zero in estate, quando il suo contratto con il club tedesco giungerà al termine.