Marcus Thuram è ancora oggi il primo obiettivo per l’attacco dell'Inter che verrà. Lo ribadisce oggi La Gazzetta dello Sport , che vede il francese in scadenza con il Borussia Mönchengladbach come un'ipotesi "validissima" per il club nerazzurro e ricorda come il figlio d'arte era stato individuato da Marotta e Ausilio per il dopo Lukaku nel 2021. I contatti sono però rimasti vivi nel tempo e "l’Inter ha già recapitato la sua nuova offerta a Marcus - si legge -. Che a breve dovrebbe decidere il suo futuro, mettendo fine alla telenovela. Su Thuram junior, ovviamente, ci sono molti club stranieri, ma l’Inter è in corsa e spera di spuntarla. Nei piani nerazzurri, Thuram dovrà sostituire Correa (in uscita)".

Se non si dovesse trovare una qualora col Chelsea per un nuovo prestito per Lukaku, allora gli arrivi in attacco saranno due. Ecco perché anche Roberto Firmino, che non dovrebbe rinnovare con il Liverpool, resta una pista calda, "con la dirigenza pronta al nuovo vertice con gli agenti - aggiorna il quotidiano -. Molto dipenderà da come finirà la stagione dell’Inter, che al di là di un campionato da montagne russe, ha già ottenuto molto dal percorso della squadra in Champions. E con la possibile qualificazione in semifinale, nelle casse del club entrerebbero altri venti milioni fondamentali per non dover sacrificare un giocatore entro il 30 giugno. Un big uscirà comunque, ma senza fretta. Onana e Dumfries sono gli indiziati principali, ma occhio alle sorprese".

