Tre gol alla Svezia e un sigillo anche in Germania: Romelu Lukaku si guarda allo specchio e inizia a riconoscersi. La sosta nazionali restituisce ai nerazzurri un attaccante più consapevole e col morale alto. "Nell’Inter appena 5 gol in 19 presenze, tre reti in campionato e due in Champions, una fondamentale, contro il Porto, perché è valsa la qualificazione ai quarti. Il Lukaku bis non è stato esaltante, ma c’è tempo per rimediare - scrive la Gazzetta dello Sport -. Nel nuovo Belgio di Domenico Tedesco, Lukaku però è rinato. Il suo poker pesa perché ottenuto contro avversari di maggior spessore, specie la Germania. Tedesco ha fatto risentire Lukaku al centro del sistema solare. Un bomber rinascente". Inzaghi vuole conferme in nerazzurro.