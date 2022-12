"L’incubo danzava nell’aria, come tante altre volte nella storia di Leo Messi in Nazionale. E invece il Toro Lautaro, dopo un torneo di amarezze, ha tuonato in rete il rigore decisivo ed è stata sola festa, solo canti, solo Argentina. La Seleccion vola in semifinale dove martedì troverà la Croazia e non il Brasile". È uno stralcio del pezzo de La Gazzetta dello Sport che celebra la qualificazioni dell'Argentina al penultimo atto del Mondiale dopo il pesante penalty realizzato dall'attaccante dell'Inter, bravo a non tremare dal dischetto.