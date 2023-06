Dopo il Mondiale vinto con l'Argentina, Lautaro Martinez sogna anche la Champions League con l'Inter. E lo fa seguendo le orme di Diego Milito, connazionale del Toro e leggenda nerazzurra. Un parallelo, quello tra i due attaccanti, rimarcato oggi da La Gazzetta dello Sport.

"Il Toro è diventato calciatore vero entrando in campo al posto di Diego Milito, nel 2015, l’esordio nel Racing - ricorda la rosea -. Lautaro è oggi a 28 gol stagionali. Gli manca una partita, come una partita mancava a Diego nel 2010, l’ultima contro il Bayern. Ah, pure Milito quel 22 maggio a Madrid era a quota 28: chiuse a 30… Ok, basta così? No. Perché Diego nel 2010 firmò i gol decisivi in tutti gli ultimi tre atti del Triplete: campionato, Champions e Coppa Italia. Stasera Lautaro insegue il suo Triplete. E ha già segnato a Riad. E ha già mandato all’aria i piani della Fiorentina in Coppa Italia".

