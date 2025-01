Mkhitaryan vede il rientro in campo per la partita di domenica con l’Empoli. La notizia, che fa parecchio felice Inzaghi, arriva dalla Gazzetta dello Sport, a conferma dei progressi che sta facendo l'armeno. L'ex Arsenal, Dortmund, Manchester United e Roma, infatti, dopo aver saltato il Venezia, salterà anche il Bologna stasera, ma i segnali lanciati nelle ultime ore fanno capire che presto, prestissimo, tornerà tra i convocati.

Per il tecnico è una buona notizia, in un reparto che fino alla fine del mese dovrà ancora fare a meno di Calhanoglu, sottolinea la rosea. Ed è una buona nuova soprattutto in ottica Champions League, considerato l’impegno della prossima settimana a Praga, in un match che l’Inter non può assolutamente sbagliare.