L'Inter sogna una nuova stella. I nerazzurri hanno vinto finora nove Coppe Italia e sognano di arrivare alla decima, raggiunta la quale (si legge sulla Gazzetta dello Sport) potrebbero richiedere alla Federazione di appuntare sulla maglia una nuova stella, magari d'argento. In realtà non c'è nulla che regolamenti in tal senso il comportamento una volta arrivati ai dieci trofei nel torneo, ma la richiesta del club alla Federazione sarebbe legittima e presa in considerazione, anche se la Juve (che è arrivata a 15) ha per ora deciso di non farlo.

Prima, però, bisogna passare dalla semifinale col Milan e dall'eventuale finale. Il fatto di affrontare i rossoneri è un'ulteriore motivazione: i nerazzurri non hanno mai vinto un derby quest'anno (due sconfitte e un pareggio) ed erano ben abituati fino allo scorso anno: sei le stracittadine di fila conquistate prima di questa stagione.