Ultimo appuntamento prima dell'inizio del campionato per l'Inter, attesa domani sera dal test contro il Villarreal. L'undici titolare disegnato da La Gazzetta dello Sport vede Skriniar, De Vrij e Bastoni davanti ad Handanovic, con Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu e Dimarco a completare il centrocampo a cinque. Ancora panchina per Gosens. In attacco spazio a Lukaku e Lautaro.

"La squadra si ritrova direttamente sabato per la partenza verso Pescara: non faranno parte della partita Alexis Sanchez, Andrea Pinamonti ed Eddie Salcedo", chiosa la rosea.