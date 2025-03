"Prendete il Dimarco che al Maradona pennella una punizione degna di Diego, l’Acerbi che a Bergamo cancella Retegui, il Calhanoglu che tra Monza e Feyenoord infila un uno-due micidiale, il Mkhitaryan di lusso delle ultime uscite, poi agitate bene e versate il contenuto nell’Inter: è benzina da scudetto, da Champions, da Coppa Italia, fate voi", scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport che tra qualche appunto sul più recente passato e qualche aggiornamento dall'infermeria della Pinetina mescola gli ingredienti di cui Inzaghi ha bisogno in questo seconda parte di stagione per servire gli stellati piatti da servire in questo banchetto stagionale finale.

L'allenatore nerazzurro "si prepara all’assalto con il meglio che c’è. E non è affatto poco, anche al netto dei problemi di Dumfries e di Lautaro: così tanti big insieme, e tutti in forma nello stesso momento, Simone non li ha mai avuti. Non in questa stagione" si legge sulla Rosea che apre la domenica calcistica, e priva di Serie A, con una buona nuova per i campioni d'Italia: Dimarco ha smaltito il problema alla coscia e si prepara a rientrare. L'esterno dell'Inter, uscito anzitempo a Napoli dopo un gol capolavoro su punizione a Napoli "che ha avvitato i bulloni sul primo posto in classifica prima dello scatto di Bergamo", anche ieri ha lavorato parzialmente in gruppo e il reintegro totale con i compagni è atteso dalla prossima settimana.

"Tutte le tessere del puzzle torneranno finalmente al proprio posto" aggiunge il quotidiano meneghino che sottolinea stato di forma e ritmo ritrovati da Mkhitaryan e la catena di sinistra dello scudetto è tornata a girare.

Di sinistra ma non solo tenendo anche conto che pure Acerbi a Bergamo è tornato monumentale e "allora occhio al menu che presto sarà servito sul piatto: i giorni migliori di Acerbi, si sa, sono spesso quelli passati corpo a corpo con grandi centravanti da disinnescare" e in "ordine di portate" ecco Lucca, Gimenez e Harry Kane da contenere. Ma le risorse di questa Inter così brillante "vanno sfruttate ma anche preservate e Inzaghi proseguirà sulla strada delle rotazioni democratiche che lo ha portato a giocarsi tutto in primavera" e già domenica contro i friulani Inzaghi quasi certamente centellinerà le sue energie, operando come al solito con minuziosa attenzione.

