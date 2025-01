Puntuale è arrivata la risposta dell'Inter al Napoli: 4 gol al malcapitato Lecce e distanze ristabilite, con ancora quell'asterisco a ricordarci che, in caso di successo a Firenze, Inzaghi e Conte sarebbero appaiati in vetta alla classifica.

"L’Inter a Lecce ha fatto la ruota, complici le agevolazioni tecnico-strategiche dei giallorossi di Giampaolo, lodevoli per spirito di iniziativa, ma disastrosi in fase difensiva - sottolinea la Gazzetta dello Sport -. Davide Frattesi ha dimostrato con i fatti, il gol e l’affondo per il rigore dello 0-4, di essere felice di rimanere all’Inter. Lautaro Martinez ha confermato una volta di più di essere uscito dal tunnel dell’astinenza: sesto centro nelle ultime otto partite tra campionato e coppe. Più della rete, per quanto bella, resta negli occhi il tacco-assist per lo 0-3 di Dumfries. Una domenica trionfale, una bella botta di autostima in vista del Monaco mercoledì a San Siro: un punto contro i monegaschi e via, dritti agli ottavi di Champions, senza playoff".

Merito soprattutto di Inzaghi, definito come "l'alchimista del turnover". Rotazioni calibrate con il misurino e necessarie per chi vuole arrivare in fondo a tutte le competizioni. I quattro squilli di Lecce - segnala la rosea - irrobustiscono il primato dell’Inter quanto a gol segnati: 55, sette in più dell’Atalanta, seconda in questa graduatoria, e 18 più del Napoli (37). In Serie A, l’Inter ha il miglior attacco e la seconda difesa. Numeri eloquenti.