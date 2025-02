L'Inter continua a tenere d'occhio Santiago Castro, 20enne attaccante del Bologna che finora ha già collezionato 7 reti in 30 partite in stagione. Il club emiliano fa una valutazione del cartellino dell'argentino compresa tra i 25 e i 30 milioni di euro. Si tratta di cifra importante che, però, può rientrare nei parametri del nuovo corso interista targato Oaktree, voglioso di investire su profili giovani, di talento e futuribili come quello del 'piccolo Lautaro'.

Lo riporta La Gazzetta dello Sport, spiegando che addirittura la dirigenza interista "potrebbe anticipare l'affondo sfruttando la finestra di mercato (dall'1 al 10 giugno prossimi) promossa dalla Fifa in vista del Mondiale per club, appuntamento al quale i nerazzurri arriveranno peraltro con Arnautovic e Correa prossimi alla scadenza di contratto". Appuntamento, quello negli Stati Uniti, al quale prenderà parte anche Tomas Palacios, passato in prestito al Monza per sei mesi.

