Asse di mercato caldo tra Inter e Empoli, con il club toscano che avrebbe inserito nella lista degli obiettivi estivi i nomi di Filip Stankovic e Sebastiano Esposito, entrambi reduci dall'annata in prestito alla Sampdoria. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport. Per il portiere non è da escludere che i blucerchiati possano provare a rinnovare il prestito, per l'attaccante la riconferma appare più complicata a causa della clausola di riscatto obbligatorio da 7 milioni di euro (con contro-riscatto a favore dell'Inter) che sarebbe scattata in automatico in caso di promozione in Serie A. La permanenza della Samp in Serie B rende invece complicato un esborso di questo tipo.

In questa situazione da decifrare si è inserito l'Empoli, interessato ai due nerazzurri con la formula del prestito. Un'opzione che l'Inter potrebbe accettare per il portiere, sul quale comunque vorrebbe mantenere il controllo in caso di cessione (con riscatto e contro-riscatto), mentre per Esposito adesso la priorità è monetizzare dopo quattro anni di prestiti vari. "È quindi poco probabile che l'Inter saluti Esposito con un prestito secco, perché spinge per una cessione a titolo definitivo, magari con percentuale sulla rivendita: forse si potrebbe trovare una soluzione a metà, tra obbligo di riscatto e diritto di riscatto, ma - in questo caso sì - è ancora presto per capirlo", chiosa la rosea.

