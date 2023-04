L'Inter vuole raggiungere il Milan in semifinale di Champions League e per farlo dovrà eliminare il Benfica stasera dopo il 2-0 del Da Luz. L'ambiente in casa nerazzurra, però, non è dei migliori. " Inzaghi potrebbe iscriversi al club degli allenatori che hanno trascinato l’Inter fino a una semifinale di Coppa Campioni/ Champions - sottolinea la Gazzetta -. Prima di lui ci sono riusciti Helenio Herrera, Gianni Invernizzi, Eugenio Bersellini, Hector Cuper e José Mourinho. Eppure di Inzaghi si discute come allenatore sull’orlo dell’esonero , a causa del disastroso cammino in campionato. Se stasera l’Inter uscisse in malo modo dalla Champions, domattina ad Appiano potrebbero esserci delle novità. Ieri Inzaghi ha risposto con garbo e misura a un giornalista portoghese che gli chiedeva conto della sua situazione, del “tiro al Simone” che impazza".

"L’Inter, per paradosso, deve estremizzare il bipolarismo Italia-Europa, rinnegare quel che è in Serie A e riconoscersi soltanto nella versione Champions - spiega la rosea -. Simone Inzaghi smentisce che le motivazioni siano differenti, ma i fatti dicono l’opposto. E se gli impulsi non c’entrano, non si scappa, è una questione di gioco. L’Inter in Champions non è obbligata a fare le partite come in campionato contro squadre medio-piccole e può permettersi di aspettare e gestire. Guai però ad arroccarsi stasera".

