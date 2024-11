La notizia del giorno è senza dubbio il ritorno da titolare di Calhanoglu, assente nell'undici di partenza da Roma-Inter dello scorso 20 ottobre. Alla fine, il turco ha saltato solo tre partite per l'elongazione e già nei pochi minuti in campo col Venezia ha dimostrato di aver superato totalmente il fastidio muscolare.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il turco è il regista che accende la squadra di Inzaghi e allora, tra Arsenal e Napoli, è lecito attendersi un'accelerata dei nerazzurri. Perché in questa Inter che ruota campioni e dosa energie - si legge -, il vero insostituibile è proprio Calhanoglu: quando non c’è, molto semplicemente, calano i successi. La percentuale di vittorie scende dal 67 al 59%.

Difficilissimo sostituire un giocatore unico come l'ex Milan: chi si è alternato nel ruolo di vice ha fatto fatica. Da stasera torna lui al centro dell'Inter.

