Battere l'Udinese per continuare la fuga in vetta e per mettere pressione al Napoli, atteso questa sera dal big match col Milan (che mercoledì sarà avversario dei nerazzurri in Coppa Italia). L'obiettivo dell'Inter è chiaro e Inzaghi sa che nei prossimi mesi dovrà pesare le scelte, a partire dall'appuntamento di oggi a San Siro. E allora si riparte con il "turnover scientifico", scrive La Gazzetta dello Sport mentre butta giù la probabile formazione di oggi in cui saranno out gli infortunati Lautaro e Dumfries e lo squalificato Bastoni.

La tentazione del tecnico nerazzurro è di far rifiatare Barella e di rilanciare dal 1' Frattesi (in rete all'andata) con Calhanoglu e Mkhitaryan, mentre in attacco Arnautovic ha superato Correa per affiancare Thuram. Due i motivi, secondo la rosea: "il primo legato al rendimento, visto che Marko negli ultimi tempi ha offerto prestazioni di segno nettamente differente rispetto alla prima parte di stagione. Il secondo motivo è di natura fisica: l’Udinese è una squadra con molti centimetri, un’Inter che è senza Bastoni e Dumfries ha bisogno di Arnautovic anche sui calci piazzati". La linea a difensiva a tre davanti a Sommer viene invece disegnata con Bisseck, Acerbi e Carlos Augusto, con Darmian e Dimarco sugli esterni.

