"Correa è in pole su Sanchez per sostituire il Toro squalificato da seconda punta, Calha è invece autorizzato ad andare in libera uscita più del solito. Non si tratta certo di cambio di modulo perché il 3-5-2 è una reliquia nel santuario di Inzaghi, piuttosto un accorgimento in base agli eventi. Senza Lautaro, tra l’altro, la macchina di Simone è andata più veloce: due successi su due, tre gol e mezzo di media a partita". Lo scrive stamane la Gazzetta dello Sport, che anticipa le possibili scelte di formazione del tecnico nerazzurro alla vigilia dell'importante match contro il Verona a San Siro.Per il resto, in difesa tornerà dal 1' De Vrij, mentre a sinistra Perisic resta in vantaggio su Gosens.