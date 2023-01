La Supercoppa Italiana è dietro l'angolo, ma in casa Inter il turnover non esiste. Questa sera i nerazzurri vanno a caccia di tre punti contro il Verona e Inzaghi manda in campo la formazione migliore possibile, a partire da Calhanoglu: recuperato a tempo di record nonostante inizialmente sembrasse fortemente in bilico per il derby, tornerà e giocherà subito dall’inizio.

Lo assicura oggi La Gazzetta dello Sport, che in attacco lancia invece la coppia Dzeko-Lautaro. "L’Inter ai loro piedi. Lo è oggi, lo sarà anche mercoledì. E questo al netto di Correa, che pure qualche chance per stasera può ancora spenderla. E al netto anche di Lukaku: Romelu ieri si è allenato insieme con i compagni, non è stato convocato ma a Riad ci sarà, anche se viene difficile pensare possa partire titolare", precisa il quotidiano. Nell'undici ipotizzato dalla rosea si vede anche il nome di Asllani come mezzala: in questo caso sarebbe solo panchina, dunque, per il recuperato Barella e Gagliardini.