"Come quando lo sceriffo entra nel saloon e mette la stella sul bancone per far capire chi comanda. L’Inter, più volte, ha dato la sensazione di aver perso la ferocia della stagione scorsa, spesso distratta in difesa. In fondo, anche ieri, nella prima mezz’ora, ha stentato, illudendo una Lazio più vogliosa. Poi però, al 36’, ha messo la stella sul bancone e ha fatto capire alla concorrenza, affacciata alla tv, che se vuole, può ancora dettare legge, dominante come e più di prima (3 gol in più, rispetto a un anno fa)". La Gazzetta dello Sport fotografa così il 6-0 di ieri dei nerazzurri sul campo di quella che fino a ieri era la squadra più in forma del campionato.

Un’esibizione di forza impressionante, secondo la rosea. Lazio schiantata proprio dove si sentiva più forte, ossia sulle corsie laterali: Dumfries il migliore in campo; Dimarco, Carlos Augusto e Bastoni hanno segnato e assistito. E poi grande qualità anche in mezzo, come testimonia il capolavoro di Barella. "Se esistevano ancora dubbi sulla favorita d’obbligo del campionato, Simone Inzaghi, sceriffo della seconda stella, li ha spazzati via", si legge.