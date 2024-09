La Gazzetta dello Sport anticipa le mosse di Inzaghi in vista del match di domenica a Monza. Secondo la rosea, il tecnico nerazzurro opererà un massiccio turnover in vista poi degli impegni con City e Milan. Rotazioni possibili anche grazie al fatto di avere tutti a disposizione ad eccezione del lungodegente Buchanan

E allora dentro dall'inizio De Vrij e Carlos Augusto in difesa per dare respiro ad Acerbi e Bastoni. Dumfries, Frattesi e Asllani sono in vantaggio su Darmian, Mkhitaryan e Calhanoglu in mezzo al campo, ma anche Zielinski spinge per avere una maglia dal 1'. In attacco, infine, Lautaro dovrebbe partire dalla panchina: più Taremi di Arnautovic per affiancare Thuram. Insomma, cambi in ogni reparto previsti per domenica.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Asllani, Barella, Dimarco; Thuram, Taremi.