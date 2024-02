Inter-Taremi è fatta... o quasi. Come pronosticato, l'attaccante iraniano in uscita dal Porto, conclusa la Coppa d'Asia, è pronto a volare a Milano per formalizzare la stretta di mano con i nerazzurri. "Un ultimo passaggio - dunque -, poi Mehdi Taremi potrà definitivamente ritenersi un prossimo calciatore dell’Inter" come si legge sulla Gazzetta dello Sport. Come vi abbiamo anticipato (LEGGI QUI), il club meneghino ha fissato le visite mediche per domani, martedì 13 febbraio e a dare conferma è la Rosea che precisa: "Dopodiché l’affare potrà ritenersi chiuso. L’accordo tra le parti è totale: contratto di due anni a tre milioni netti di euro a stagione, con un terzo anno opzionabile".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!