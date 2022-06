Resta d'attualità, secondo i colleghi della Gazzetta dello Sport, l'interessamento dell'Inter per Arnaud Kalimuendo, attaccante 20enne di proprietà del Paris Saint-Germain che in prestito al Lens ha segnato 13 gol in Ligue 1 in questa stagione. Il club nerazzurro lo aveva messo nel mirino prima dell'esonero del d.s. Leonardo, ma il ragazzo della scuderia SRM di Roberto Meloni e Johan Caurant piace ancora, nonostante il prezzo che supera i 20 milioni di euro stabilito dai nuovi vertici del club parigino. Il giocatore, rivelano i colleghi della rosea, ha già incontrato i dirigenti nerazzurri ed è seguito, come già l'anno scorso, dall'Atalanta. Più defilato il Bologna, dove si è trasferito l'ex dirigente della Dea Giovanni Sartori.