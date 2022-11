In casa Inter non si ragiona solo sulla volontà di far arrivare un nuovo esterno da scegliere tra Jesus Vazquez e Mitchel Bakker. Nei prossimi giorni la dirigenza nerazzurra si concentrerà anche sul rinnovo di Matteo Darmian. "Il club ha la volontà di trattenerlo oltre il 30 giugno 2023, data di scadenza del suo attuale contratto, e il 32enne di Legnano è più che felice di restare nella società che gli ha permesso di vincere il primo tricolore della sua carriera", assicura La Gazzetta dello Sport.