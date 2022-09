Ieri pomeriggio in casa Inter è andato in scena un confronto non usuale, perché ha messo in contatto direttamente dirigenti, giocatori e, ovviamente, Simone Inzaghi . La Gazzetta dello Sport in edicola tra poche ore approfondisce i temi del faccia a faccia, anticipando nella versione online alcune frasi chiave.

Come si legge sulla rosea, "'Dobbiamo tornare a essere una squadra', è stata la frase simbolo della chiacchierata che ha visto parlare tutte le parti in causa. E che ha toccato i seguenti punti: i blackout mentali alla prima difficoltà; la differenza di rendimento complessiva rispetto all’anno scorso, nonostante i protagonisti siano gli stessi; gli atteggiamenti poco "costruttivi" in campo da parte di alcuni giocatori; la condizione atletica. Hanno parlato soprattutto i dirigenti, certo. Ma anche diversi giocatori hanno preso la parola, tra cui il capitano Handanovic e Barella. In molti, specie tra i più esperti, hanno fatto mea culpa, riconoscendosi colpevoli di una situazione difficile. 'Non basta quello che stiamo facendo, dobbiamo dare di più anche in allenamento'. Il confronto è stato definito costruttivo da tutte le parti in causa".