Inzaghi è stato accontentato. Alla viglia aveva chiesto una prestazione "gigantesca" e i campioni d'Italia non si sono sottratti. L’Inter - come scrive oggi la Gazzetta dello Sport - esce imbattuta dall’Etihad Stadium, ma senza omaggiare la mistica italica della difesa a oltranza e delle randellate. Dal 2018 una squadra sola (il Bayern 2022-2023) era riuscita a tirare almeno 10 volte in un tempo verso la porta del City, come ha fatto l’Inter. Zero cartellini gialli, che in match di questo genere sono la regola.

Difesa ordinata, palla mai buttata a caso, gioco palla al piede. Prestazione di enorme personalità e tutto l'ambiente ha ottenuto le risposte cercate. L'Inter è all'altezza del City e, più in generale, delle migliori d'Europa. Con il miglior Lautaro e con un Thuram più cattivo, avrebbe potuto anche vincere assicura la rosea. Anche perché le occasioni non sono mancate.