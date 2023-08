Oltre a un attaccante, l'Inter continua a cercare un difensore. Se si dovesse chiudere per Taremi ci sarebbero meno possibilità di spesa ulteriori e allora si cercherebbe tra i prestiti. L'ultimo tentativo per Demiral, come spiega La Gazzetta dello Sport, non ha portato ad aperture per il prestito. Si dovesse arrivare ad Arnautovic ci sarebbe invece qualcosa da parte proprio per il braccetto e il primo nome sulla lista sarebbe Takehiro Tomiyasu, ma servirebbe un’offerta superiore ai 10 milioni.