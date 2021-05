Nel Derby d'Italia di questa sera Samir Handanovic aggancia Walter Zenga a quota 328 presenze in Serie A con l’Inter. Nessun portiere nella storia nerazzurra ha difeso più volte la porta in campionato. In attesa di superare l'Uomo Ragno contro l'Udinese, Handa si è messo alle spalle i vari Bordon, Julio Cesar, Pagliuca, Toldo. Ma cosa c’è, dopo il traguardo? Si chiede La Gazzetta dello Sport, che per lo sloveno ipotizza un futuro simile a quello di Gigi Buffon alla Juventus, dove a Torino nel 2017 si decise che sarebbe stato giusto affiancare al mito il titolare di domani, ovvero Szczesny.

E l'Inter oggi ha un’idea simile: mettere al fianco di Handanovic un portiere alla stessa altezza. "In quest’ottica il portiere perfetto, per età, è Juan Musso dell’Udinese. All’Inter lo stimano e non lo nascondono: va trovata la formula giusta, magari con contropartite. Non semplice. Forse lo è di più arrivare a Marco Silvestri del Verona, che però ha una carta d’identità meno accattivante per il discorso di cui sopra" scrive la rosea.