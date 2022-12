Robin Gosens non vuole lasciare l'Inter e rilancia: il tedesco ha intenzione di riproporsi con forza in nerazzurro e far vedere il suo reale valore nella seconda parte di una stagione fin qui avara di soddisfazioni personali. "Dopo la corte del Leverkusen di fine agosto, negli ultimi giorni in sede all’Inter è arrivata una nuova offerta per Gosens, stavolta dallo Schalke 04 - racconta la Gazzetta dello Sport -. Robin ha ringraziato per l’interesse, ma poi ha declinato l’offerta. Del resto, non si lascia l’occasione della vita per una parentesi, piuttosto meglio ricominciare da zero ma in un club pronto a scommettere su di lui da subito, investendo per l’acquisto a titolo definitivo. Questione anche di orgoglio personale, lo stesso che Robin sta mettendo sul campo ora negli allenamenti, per dimostrare al club di poter essere ancora una risorsa importante e a Inzaghi di poter contare su di lui".