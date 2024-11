La percentuale realizzativa sta diventando un problema per l'Inter. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, se rispetto a un anno fa la produzione offensiva è praticamente la stessa, a cambiare è la capacità di trasformare in gol quanto creato. Il dato è lampante: dal 50% al 35%. Traduzione: l'Inter spreca un mare di occasioni, anche piuttosto clamorose.

Un allarme per Inzaghi, anche perché agli errori sotto porta si somma una fragilità difensiva che era sconosciuta nell'anno della stella. La partita contro il Venezia è solo l'ultimo esempio: enorme rischio di perdere punti per il thriller finale dopo aver gettato alle ortiche palle-gol in serie. Secondo la Gazzetta, il problema sotto porta è psicologico, quasi attitudinale, anche se stavolta un po' di sfortuna andrebbe aggiunta al conto: contro il Venezia quei millimetri visti (giustamente) dal Var hanno evitato una vittoria più ampia, cancellando la rete di Mkhitaryan e successivamente il rigore per il tocco di mano di Sverko sul tiro a botta sicura di Taremi.

La buona notizia è che si è sbloccato Lautaro a San Siro: Inzaghi spera di tornare a raccogliere di pià visto quanto seminato.

